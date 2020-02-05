Yüzyılın Anlaşması, Trump'ın ölmesinden önce ölecektir

Binlerce vatandaşı kabul eden İslam İnkılabı Rehberi, halka hitaben yaptığı konuşmada, 'Yüzyılın Anlaşması, Trump'ın ölümünden önce ölecektir. Dolayısıyla kesinlikle gerçekleşmeyecek bir plan için oturup konuşmanın, onu bunu davet etmenin, dünyada yaygara koparmanın ve bu planı açıklamanın ahmakça bir eylem ve karar olduğu kesindir' diye konuştu.

Bu planın Amerikalıların kötülüğü ve sahtekarlığını kanıtladığının altını çizen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Onlar diğer tarafla yani Siyonistlerle muamele yapmışlardır. Muamele konusu ise onlara ait olmayan ve onları ilgilendirmeyen bir konudur. Filistin, Filistinlilere özgüdür. Siz kim oluyorsunuz da Filistin hakkında karar veriyorsunuz?' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İlk baştan söylediğimiz gibi bu iş, onlar için zararlı çıkacatır. Neden? Çünkü emperyalizmin bütün çabası Filistin'in adını unutturmaktır. Ancak onlarn bu kararı ile Filistin meselesi canlandı.

Halihazırda tüm dünya Filistin halkının mazlum ve haklı olması konusundan bahsediyor ve Amerika'yı kınıyor. 4 hain Arap liderine bakmayınız.

İran halkı İslami Şura Meclisi seçimlerine geniş çaplı katılım göstermelidir. İran'a ve onun güvenliğine değer veren herkes gelip seçimlere katılarak oyunu kullanmalıdır.'