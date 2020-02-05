Dünyanın en çok kaynak gösterieln makalelerinde İran'ın payı yüzde 3

İmam Humeyni'nin Ülkülerine Bağlılığın Yinelenmesi Töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hudayi, 'İran dünya genelinde 16-17 sıraralarına yerleşerek bölge ülkeleri içinde ilk konumda yer alıyor' diye konuştu.

Tüm sorun ve sıkıntılara rağmen İran'ın bilim alanında ileri dönük hareket etmesi gerektiğini altını çizen Hudati, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya nüfusundaki payı %1 olmasına karşın ülkemizin dünyanın bilim üretimi konusundaki payı %2.2'dir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın İslam Devrimi'nin zaferinden beri geçen 41 yıl içinde büyük başarılara imza atıtğını dile getiren Sınav Düzenleme Kurumu Başkanı Hudayi, 'Bilim ve teknoloji alanları, ülkemizde önde gelen sektörler arasında kendine yer bulmuş ve bilim alanındaki konumumuz, ileri bir düzeyde olduğumuzu kanıtlamaktadır' ifadesini kullandı.