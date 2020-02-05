Zarif: Filistinli grupların yüzyılın büyük komplosuna karşı birliği zorunluluktur

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması isimli dayatılan ve haince planını şiddetle kınayarak, Filistin halkı ile liderlerinin bu plana karşı birliğinin önemine değindi

İran'ın Filistin halkının meşru ve haklı mücadelelerine verdiği desteği yineleyen Zarif, İslami ülkelerin Amerikan-Siyonist komplolara ve şeytani planlara karşı geniş çaplı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zarif dün ve bugün de Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmal Haniye ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, Yüzyılın Anlaşması'nın ilan edilmesinden sonra yaşanna gelişmeleri değerlendirdi.