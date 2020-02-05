700 yerli ve yabancı satranççı İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na katılacak

İRNA'ya konuşan Gilan Satranç Kurulu İl Başkanı Kiyumers Bayat, düzenlenecek bu yarışmaların 12-18 Şubat tarihleri arasında Reşt’te düzenlenceğini bildirdi.

Bayat Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Türkiye ve Irak’tan satranççıların yarışmalara katılacağını bildirdiklerini söyledi.

Yarışmaların düzeyinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bayat, şampiyonaın 3 grup ve kategoride düzenleneceğini ve mücadelelerin çok yüksek kalitede olacağını ifade etti.

12 Şubat'ta başlayacak 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası, 7 gün boyunca Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'de yapılacak.