5 Şub 2020 15:25
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News Code: 83662022
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700 yerli ve yabancı satranççı İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na katılacak

700 yerli ve yabancı satranççı İran Uluslararası Caspian (Hazar) Satranç Şampiyonası'na katılacak

Reşt, İRNA- Gilan ilinin merkezi Reşt'de düzenlenecek 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası'na 700’ten fazla yerli ve yabancı satranççının katılacağı duyuruldu.

İRNA'ya konuşan Gilan Satranç Kurulu İl Başkanı Kiyumers Bayat, düzenlenecek bu yarışmaların 12-18 Şubat tarihleri arasında Reşt’te düzenlenceğini bildirdi.

Bayat Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Türkiye ve Irak’tan satranççıların yarışmalara katılacağını bildirdiklerini söyledi.

Yarışmaların düzeyinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bayat, şampiyonaın 3 grup ve kategoride düzenleneceğini ve mücadelelerin çok yüksek kalitede olacağını ifade etti.

12 Şubat'ta başlayacak 18. Uluslararası Hazar Satranç Şampiyonası, 7 gün boyunca Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'de yapılacak.

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