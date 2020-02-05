İran-Cezayir dışişleri bakanları Yüzyıl Anlaşması'na karşı kararlı duruş çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Zarif ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum arasındaki telefon görüşmesinde taraflar, İslam dünyasındaki son gelişmeleri incelenmenin yanısıra, alçak Yüzyılın Anlaşması'nın acımasızca olduğunu ifade ederek, bu komploya karşı Filistin halkının haklarının korunması için İslam dünyasının sağlam bir duruş ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Zarif, dün gece de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telfon görüşmesinde işgal altındaki bölgelerdeki son gelişmeler ve sözde yüzyılın anlaşması projesi hakkında konuştu.

Yüzyılın Amerikan-Siyonist anlaşmasını reddederken, ezilen Filistin ulusunun tüm haklarını desteklemek için İslam dünyasında birlik ve dayanışma ihtiyacını vurguladı.



