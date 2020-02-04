Zarif, Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmede yüzyılın anlaşmasını mahkum etti

Zarif görüşmese, İran’ın Amerika tarafından ilan edilen yüzyıl anlaşmasını mahkum ederek, İran’ı Filistin halkın hukuku ve onların kendi kaderini belirleme ve Kudüs Başkentliğindeki müstakil Filistin Devletine vurgu yaptı.

Zarif görüşmede Tahran’ın Filistinli gruplar arasındaki mili barışa destek verdiğini söyledi.

Görüşmede Mahmut Abbas, Zarif’e Filistin tarafının yüzyıl anlşması ile ilgili tutumu hakkında bilgi vererek, Filistin’deki milli birlik gerçekleşmesi hakkında bilgilendirdi.

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2012