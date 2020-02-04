4 Şub 2020 21:56
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News Code: 83661216
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Erdekaniyan: Elektrik teçhizatın yüzde 95’i ülke içinde üretilmektedir

Erdekaniyan: Elektrik teçhizatın yüzde 95’i ülke içinde üretilmektedir

Ahvaz, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekanniyan, elektrik teçhizatının ülke içinden temin edildiğini belirtti.

Ahvaz kentinde açıklamada bulunan Erdekaniyann, İran’ın mühendislik alanındaki ihracatının büyük kısmının su ve elektrik sanayi ile ilgili olduğunu söyledi.

Erdekanniyan, şu an komşu ülkelerle enerji mübadele imkanı olduğunu vve bunun ülke için önem taşıdığını söyledi.

Erdekaniyan, Huzistan ilindeki elektrik ve su ve elektrik projelerine değinerek, son iki yılda il geneline su ve enerji yönetiminin özellikle yaz aylarında iyi sonuçları olduğunu belirtti.

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2012

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