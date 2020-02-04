Erdekaniyan: Elektrik teçhizatın yüzde 95’i ülke içinde üretilmektedir

Ahvaz kentinde açıklamada bulunan Erdekaniyann, İran’ın mühendislik alanındaki ihracatının büyük kısmının su ve elektrik sanayi ile ilgili olduğunu söyledi.

Erdekanniyan, şu an komşu ülkelerle enerji mübadele imkanı olduğunu vve bunun ülke için önem taşıdığını söyledi.

Erdekaniyan, Huzistan ilindeki elektrik ve su ve elektrik projelerine değinerek, son iki yılda il geneline su ve enerji yönetiminin özellikle yaz aylarında iyi sonuçları olduğunu belirtti.

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2012