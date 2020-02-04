UAEK: İran’da denetim faaliyetlerimiz devam etmekte

Euro News Kanalına açıklamada bulunan Gerossi, İran’ın nükleer taahhütlerini azalttığı teyit ederek, ‘’Durum bir az normal dışı olmasına rağmen UAEK denetçileri İran’dadırlar ve İran denetlemelerle ilgili işbirliğini kesmemiştir. ‘’ dedi.

Gerossi, ‘’Biz denetim faaliyetlerimizi devam ediyoruz ve İran’ın denetim altında bir ülke olarak işbirliği kesilmiş değildir. Bizim denetçilerimiz oradadır, onlar kendi faaliyetlerini devam ediyorlar. ‘’ dedi.

Gerossi, İran’ın taahhütlerini askıya alması ve geri dönebileceğini söylemesi ile ilgili, ‘’Biz gerçekleri gösteriyoruz. Bir ülke daha fazla zenginleştirme programı uygulayabilir, İran da daha az zenginleştirme yapabilir bizde bunu bildirebiliriz. ‘’ diye konuştu.

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2012