Zarif: İslam İnkılabı Rehberinin Filistin ile ilgili önerileri en makul ve uygulanabilir plandır

Tahran’da açıklamada bulunan Zarif, Amerika’nın sözde yüzyıl anlaşması ile birlikte Filistin meselesinin çözümü yönündeki her hangi bir pozisyon alma şanslarını kaybettiğini ve bu öneri ile Filistinlilerin haklarını dikkate almamak ve Filistin topraklarının işgali karşısında tutumlarının Siyonist rejimden daha beter olduğunu ispatladıklarını söyledi.

Filistin halkın kendi geleceğini belirleyeceğini ifade eden Zarif, Ayetullah Hamenei’nin Filistin’de referandum önerisinin en makul, muteber ve uygulanabilir yöntem olduğunu belirtti.

Bu planın aşama aşama uygulanması gerektiğini ve dünya kamuoyu ve diplomasi arenasında makul ve mantıklı bir plan olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Zarif, bu planın uygulama garantisinin halk olduğunu ve esasen demokrasinin uygulanmasının en iyi garantisinin halk olduğunu söyledi.

Zarif, Filistin’de en kolay yolun Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların sesinin duyulması olduğunu ifade ederek, 70 yıldan beri Filistin halkının sesinin kısmaya çalışıldığını bunun başarılmadığını ve bundan bir sonuç alınmayacağını söyledi.

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2012