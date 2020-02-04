Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Amiral Şemhani, ABD ve İsrail'in İslamofobi'yi yaygınlaştırmak için Yüzyılın Anlaşması'nı ortaya attıklarını belirterek, 'Yüzyılın Anlaşması, İslami ülkelerin ordularına bir darbedir' paylaşımını yaptı.

Yüzyılın Anlaşması'nın diğer hedefleri arasında İran'a yaptırım uygulayarak Direniş Cephesi'ni zayıftlatmak ve İranofobi'yi normalleştirmek olduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Yüzyılın Anlaşması, Direniş Cephesi'nde yer alan ülkeleri sosyal çöküşe götürmek için algı operasyonu niteliğindedir' değerlendirmesinde bulundu.

Amiral Şemhani, paylaşımının sonunda, 'General Süleymani'nin terör edilmesine rağmen, devrimci gençlerin kararlılığı sayesinde Direniş hala ayaktadır' diye ekledi.