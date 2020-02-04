Yabancı yatırım miktarı yüzde 50 arttı

Dejpesend düzenlediği basın toplantısında, yabancı yatırımların düşürülmesine çalışıldığına rağmen bu artışın gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Dejpesend, İslam Devrimi'nin zaferini takip eden yıllarda petrol bağımlılığını azaltma çabalarının tarihsel seyrine değinerek, ’İslam İnkılabı Rehberi, petrolsüz bir ekonomi oluşturmak için 1979 yılında emir verdi’ dedi.



Petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmak ve özellikle vergi gelirlerini çoğaltılması gibi alternatif çözümleri tanımlamak için çok çaba sarf edildiğini ifade eden Bakan, 'Ruhani hükümeti döneminde kamu bütçesini finanse etmek için bankacılık sisteminden tek bir Tümen ödünç alınmamıştır. Vergi gelirleri artık devlet harcamalarının önemli bir bölümünü kapsıyor’ ifadesini kullandı.

Ekonomi ve Maliye Bakanı ayrıca düşmanın petrol ihracatını azaltma çabalarına dikkati çekerek, 'Bu yılın ilk 10 ayında petrol dışı ihracat ağırlık açısından yüzde 20 artmasına karşın değer bağlamında yüzde 3 azaldı' diye ekledi.