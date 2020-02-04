Türkiye'nin katılımıyla TIM2020 Teknoloji Yatırımı Toplantısı başladı

Toplantının sekreter yardımcısı Milad Sadrhanlı, İRNA muhabirine bu toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Teknoloji Yatırım Toplantısı'nın D8 grubunun toplantılarından biri olarak Perdis Teknoloji Parkı'nda düzenşendiğini ifade etti.

Bu toplantının bu yıl ikincisinin yapıldığına dikkati çeken Sadrhanlı, 'Geçtiğimiz yıl 20 yatırım fonu ile 20 yatırımcı toplantıya katıldı. Bu yıl ise 100 yerli yatırımcının yanı sıra 20 yabancı yatırım grubu katılım gösterdi' diye konuştu.

Teknoloji Yatırım Toplantısı'ndan verimli bir sonuç elde etmeyi düşündüklerini bildiren Sadrhanlı, yapıcı iletişimlerde ortak yatırımın ve yatırım şirketleri arasındaki iletişimin önemli olduğuna dikkati çeken Sadrhanlı, 'Ortak yatırım konusu dünyada yeni bir mevzudur. Toplantımızın sonunda böyle bir gelişmenin yaşanmasını umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

2 gün sürecek TIM2020 Teknoloji Yatırımı Toplantısı'na Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkeden 20 yabancı yatırım grubu katıldı.