İran, El Sanatları Şehirleri tescilinde dünya rekoru sahibi

Dünya El Sanatları Konseyi, son günlerde İran'ın 3 şehir ve 1 köyünü Dünya El Sanatları Listesi'ne aldı. Dünyaca bir el sanatları şehri olarak Şiraz kenti, dünya boncuk şehri olarak Zencan, oyalı mobilyalar şehri olarak Hemedan ilinden Melayir şehri ve Gilan ilinin Kasımabad Köyü, Dünya Gece Çadırı Örme Köyü olarak bu listede yer aldı.

Bu 3 şehir ile bir köyün tescili ile İran'daki küresel şehir ve köy sayısı bu listede 10'den 14'e yükseldi. İran bu konuda hala dünyada birinci sırada yer almaktadır. Dünya istatistiklerine göre, dünyadaki 48 şehir ve köy dünya el sanatları veya köyleri olarak kaydedilmiştir ve bunlar Asya-Pasifik bölgesinden 40 şehir, Latin Amerika'da 6 şehir ve Avrupa'da 2 şehirden oluşmaktadır.

İran, 11 şehir ve 3 köy ile toplam 14 Dünya El Sanatları Şehir ve Köyü unvanıyla dünya ülkeleri arasında lider konumdadır. Çin ise 6 şehir ve köy ile bu listede ikinci sırada yer alıyor.