Uluslararası Fecr Badminton Kupası Şiraz'da başladı

Yarışmalara İran'ın yanı sıra Kanada, Brezilya, ABD, Afganistan, Slovakya, Irak, Avusturya, Hindistan, İzlanda, Belçika, Pakistan, Ukrayna ve Bulgaristan'dan sporcular katılarak, tek ve çift kadınlar ve erkeklerde 4 gün boyunca madalya için mücadele edecek.

Turnuvanın açılış töreninin 16:00'da Şehit Destgayb Salonu'nda gerçekleşmesi planlanıyor. Turnuva için 25 bin dolar ödül belirlenmiştir.

Bugün Şiraz'da başlayan 29. Uluslararsı Fecr Badminton Kupası 7 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek.