Zarif, ABD'nin Çin'in zor koşullarını kötüye kullanmasını kınadı

Çince twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Bize göre, ABD'nin 2009 yılında H1N1 virüsünün yayılmasına yönelik yaklaşımına rağmen, Çin'in bugünkü yaklaşımı daha sorumlu ve daha başarılı olmuştur' ifadesini kullandı.

Çin'in ABD'nin Korona virüsünü abartmasını şiddetle kınadığına dikkati çeken Zarif, 'Pekin hükümeti Korona virüsüne karşı başarılı ve sorumlu davranmıştır. İran her zaman ve her mekanda Çin'in yanında yer almıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Zarif, 'Çin, bu virüsün kötü sürecini durdurmakla birlikte, uluslararasılaşmasının da önüne geçmiştir' diye ekledi.

Ortaya çıktığı iki haftadan beri 400'den fazla kişinin ölümüne yol açan Korona virüsü, dünya genelinde 19 bin kişiye bulaşmıştır.