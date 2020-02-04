5 bin bilgi tabanlı şirket 400 bin kişiye istihdam ikmanı yarattı

İRNA’ya konuşan Mansur Gulami, Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında yer alan Gülistan ilinde yerel yetkililer ile yaptığı görüşmede, ’Bu miktar ihracat, yurt içi ihtiyaçların karşılanmasından sonra gerçekleşti. Kapasitelerimiz çok daha yüksek seviyededir’ ifadesini kullandı.



İran üniversitelerinde 198 bilimi geliştirme merkezi ve 43 bilim ve teknoloji parkı bulunduğuna değinen Gulami, 'Ambargolara rağmen bazı bilgi tabanlı şirketler, hala uluslararası pazarlarda faaliyet göstermektedir‘ diye belirtti.



İranlı yetkili, İran'ın bilimsel sıralamada dünyada 140. sırada oluğunu kaydederek, ‘Her ne kadar ülkenin bilim adamları güncel bilgiye sahip olsa da, tesis ve altyapılarımız büyük ölçüde eskidir’ değerlendirmesinde bulundu.

Bilim adamlarının göçünü hatırlatan Bakan Gulami, 'Beyin göçü sözcüğü doğru değildir. Bilim arayanlar nerede olurlarsa olsunlar faydalılar. İncelemelere göre, yurtdışına okumak için giden çoğu insan geri dönmek istiyor ancak, diğer ülkelerin cazibe merkezleri onları kalmaya teşvik ediyor. Bu amaçla, istihdam, tesisler ve daha fazlası gibi cazibe merkezlerini sağlamalıyız’ ifadadesine yer verdi.

Gulami konuşmasını şöyle sonlandırdı:

‘Ülkenin bilim merkezlerinin kalite gelişimi önemlidir. Kültür Devrimi Yüksek Kurulu'nun onayı ile her ilde bir üniversitenin odağında üniversiteleri organize etme planı gelecek yılda uygulanacaktır‘.