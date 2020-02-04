4 Şub 2020 10:06
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İranlı kadın, Asya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı

İranlı kadın, Asya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın bronz madalyasını kazandı

Tahran, İRNA- Asya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda İranlı kadın bisikletçi Feranek Pertev Azer bronz madalya kazanmayı başardı

1 Şubat'ta Tayland'da başlayan ve 5 Şubat tarihinde bitecek Asya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda İran Kadınlar Milli Bisiklet Takımı üyesi Feranek Pertev Azer, bronz madalya sahibi oldu.

Hüseyin Zencaniyan ile Taha Kabili ise downhill kategorisinde sırasıyla 7. ve 10. sıralara yerleşti.

İran Milli Bisiklet Takımı'nda Zencaniyan ile Kabili'nin yanı sıra Ali Lebib, Ali Zöhrabzade, Muhammedhüseyin İskenderi, Ferzad Hudayari, Feranek Pertev Azer, Feraz Şükri ve Mehsa Maviz yer almaktadır.

Asya Bisiklet Şampiyonası 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.

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