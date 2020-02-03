3 Şub 2020 22:53
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News Code: 83659610
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Laricani, AB’nin Amerika karşısındaki zayıf davranışını eleştiri

Laricani, AB’nin Amerika karşısındaki zayıf davranışını eleştiri

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Amerika’nın ahde vefasızlığı ve bunun karşısında AB’nin zayıf davranmasını eleştirerek, İran’ın bölgesel sorunların çözümüne hazır olduğunu söyledi.

Laricani, Tahran’da AB Dış Politika Komiseri Josep Borrell ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) korunması, bölgesel konular ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konularında görüştü.

Borrell, General Süleymani’nin şahadetinden dolayı başsağlığı dileyerek, AB’nin ikili ve bölgesel konuların çözümünde işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Bu sabah Tahran’a gelen Borell, iki kez Dışişleri Bakanı Mohammad Ceva Zarif ile ikili konular, KOEP, AB- İran ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular hakkında istişarelerde bulundu.

Borrell ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani ile de görüştü.

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2012

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