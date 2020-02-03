İran Basketbol takımı dünyanın 8 üstün takımı içindedir

Tabatabai, IRNA’ya yaptığı açılamada, Olimpiyatlara hazırlık için Mayıs ayında hazırlık kampına girileceğini belirtti.

İran Milli Basketbol takımının Mart ayında Asya kupası çerçevesinde Suriye ve Katar ile karşı karşıya geleceğini belirten Tabatabai, İspanya, Çin ve Japonya’nın İran takımından turnuvalara katılmaları için davette bulunduklarını söyledi.

Tabatabai, İran Kadın Basketbol takımı ile ilgili de, kadınlar takımının Olimpiyatlara katılmak için Hindistan ve Macaristan’daki turnuvalara katılacağını söyledi.

Ülke genelinde Basketbol sporu yapan 90 bin sigortalı sporcu olduğunu ifade eden Tabatabai, bunların yüzde 45’inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

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2012