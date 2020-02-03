3 Şub 2020 22:21
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News Code: 83659592
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İran Basketbol takımı dünyanın 8 üstün takımı içindedir

İran Basketbol takımı dünyanın 8 üstün takımı içindedir

Tahran, IRNA- İran Basketbol Federasyonu Başkanı Ramin Tabatabai İran Basketbol takımının dünyanın 8 üstün takımı arasında yer aldığını ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gideceğini söyledi.

Tabatabai, IRNA’ya yaptığı açılamada, Olimpiyatlara hazırlık için Mayıs ayında hazırlık kampına girileceğini belirtti.

İran Milli Basketbol takımının Mart ayında Asya kupası çerçevesinde Suriye ve Katar ile karşı karşıya geleceğini belirten Tabatabai, İspanya, Çin ve Japonya’nın İran takımından turnuvalara katılmaları için davette bulunduklarını söyledi.

Tabatabai, İran Kadın Basketbol takımı ile ilgili de, kadınlar takımının Olimpiyatlara katılmak için Hindistan ve Macaristan’daki turnuvalara katılacağını söyledi.

Ülke genelinde Basketbol sporu yapan 90 bin sigortalı sporcu olduğunu ifade eden Tabatabai, bunların yüzde 45’inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

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2012

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