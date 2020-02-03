3 Şub 2020 21:24
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News Code: 83659553
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Bu sene 716 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Bu sene 716 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Tahran, IRNA- İran Uyuşturucu ile Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı Nasır Aslani, bu sene zarfında (21 Mart 2019’dan bu yana) toplan 716 tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söyledi.

Tahran’da açıklamada bulunan Aslani, gençler arasında uyuşturucu madde kullannımınnı yaygınlaştırmanın istikbarın ana planlarından olduğunu söyledi.

Aslani, gençlerin uyuşturucuya alıştırılması ile istikbarın kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda nüfuz alanları bulmaya çalıştığını fakat İran’ın istikbar karşısına durduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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