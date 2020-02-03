Bu sene 716 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Tahran’da açıklamada bulunan Aslani, gençler arasında uyuşturucu madde kullannımınnı yaygınlaştırmanın istikbarın ana planlarından olduğunu söyledi.

Aslani, gençlerin uyuşturucuya alıştırılması ile istikbarın kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda nüfuz alanları bulmaya çalıştığını fakat İran’ın istikbar karşısına durduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012