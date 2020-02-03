Ruhani: İran, meselelerin çözümü için AB ile işbirliğine hazırdır

AB Dış Politika Komiseri Josep Borrell ile Tahran’da görüşen Ruhani, İran’ın Kapsamlı Otak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki tüm taahhütlerine bağlı kaldığını ve diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmemelerini eleştirerek, İran’ın meselelerin çözümü içi AB ile işbirliğine hazır olduğunu ve ne zaman karşı tarafın taahhütlerini yerine getirirse İran’ın da getireceğini söyledi.

AB ile işbirliğinin İran için önemli olduğunu ifade eden Rıhani, Borrell’in döneminde ilişkilerin gelişmesini temenni etti.

Ruhani, 12 yıllık çabalarla KOEP anlaşmasının sağlandığını belirterek, Amerika’nın tek taraflı anlaşmadan çekilmesi ile diğer taraflara anlaşmanın uygulanması önüne engeller yarattığı söyledi.

İran’ın taahhütlerini azaltmasının anlaşma çerçevesinde ve anlaşmanın korunması için olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın bölge ülkeleri aleyhindeki politikaları mahkum ederek, ‘’Onlar şu ana kadar bölge ülkeleri olan İran, Irak, Lübnan, Yemen, Suriye ve Afganistan aleyhine stratejik hatalar yaptığını ve son yaptıkları yüzyılın anlaşmasın da bu hatalar çerçevesinde olduğunu ve yenilgiye mahkum olduğunu söyledi.

Bölgenin iyi şartlarda olmadığını ve terörizmin de tam olarak bölge ülkelerinden kökeninin kazınmadığını ifade eden Ruhani, ‘’ Terörizmle mücadelede büyük bir komutan olan General Süleymani’yi öldürerek, teröristlere yardımcı oldu. ‘’ dedi.

Ruhani, İran-AB işbirliğinin bölgesel ve uluslararası sorunların çözümü için yarımcı olacağını belirterek, İran’ın UAEK denetimlerinin yapmasına hala bağlı olduğunu ve denetimler bundan sonra da yeni şartlarla karşılaşıncaya kadar olduğu gibi devam edeceğini söyledi.

Borrell de KOEP önündeki sorunların çözümü için çalışılması gerektiğini Avrupalı tarafların taahhütlerini yerine getirememelerinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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2012