Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmede, Nükleer Anlaşma, İran ve Avrupa arasındaki ilişkiler ve son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alişverişinde bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell göreve başladıktan sonra bugün ilk kez İran’a geldi.

AB'li yetkili ayrıca Cumhurbaşkanı Ruhani ve İslami Şura Meclis Başkanı Laricani ile de görüşecek.

2004-2007 yıllarında AP Başkanlığı görevini üstlenen 72 yaşındaki Borrell Temmuz ayında AB Dış ilişkileri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi oldu.

Ekonomi alanında doktora yapan Borrell, Katalonya ayrılıkçı çatışmaların ardından İspanya’nın itibarını canlandırmak için çok çaba sarf etti.