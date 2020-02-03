Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nda İranlı sporcular 7 madalya kazandı

Dünya Etno Spor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona İran'ın da aralarında bulunduğu 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılırken, Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Rusya ikinci olurken, Millilerimiz üçüncülüğü elde etti.

Kıran kırana geçen müsabakalarda, 55 kiloda Ahmet Çınar, 60 kiloda Mıntul Laev (Rusya), 65 kiloda Rahman Rahimpur (İran), 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Ekber Sübhani (İran) ve +90 kiloda İsmail Balaban rakiplerini yenerek şampiyonu oldu.

Rıza Muktedir 70 kg'de gümüş madalya kazanırken,- Hamid İlahiyan ile Ümit Hidmeti 75 kg'de, Hadi kadimi ise 80 kg'de birer bronz madalya sahibi oldu.