Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'ne gönderdiği mektupta Avrupalıların gerekçelerini sorguladı

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, Avrupalıların Zarif'in gönderdiği 14 sayfalık mektup ile Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmekten vazgeçtiklerini belirtti.

Suriye'de siyasi çözüm yoluna katkıda bulunan tek süre Astana Süreci'dir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana Süreci'nin bittiğine yönelik açıklamarına işaret eden Musevi, 'İran'a göre Suriye'de siyasiş çözüm yolunun tek süreci, İran, Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu ve onun içni çaba gösterdiği Astana Süreci'dir. Türk yetkililerle yaptığımız görüşmelerd kalıcı siyasi çözüm yoluna yardımcı olan tek sürecin Asta Süreci olduğunu vurguladık' diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye Ordusu'nun İdlib'te sürdürdüğü askeri operasyonlarına karşı tehditlerine değinen Dışişleri Sözcüsü, 'Suriye Ordusu işgal edilen topraklarını korumak ve milli güvenlik ve egemenliğine yönelik ortaya çıkan tehditleri yok ederek terörün yuvalandığı yerleri yerle bir etme hakkını elinde bulunduruyor. Diğer ülkelerin endişeleri olabilir ve herkes bunun farkında, ancak Suriye halkı ve hükümetinin kendi kaderi hakkında karar almasına müsaade etmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

70 yıllık Filistin krizinin mümkün görünen tek çözüm yolunun Filistin hakkında referandum düzenlemek olduğunun altını çizen Musevi, Yüzyılın Anlaşması'nın dayatılan bir barış olarak Filistin toprağının satıldığı anlamına geldiğini ifade ederek, 'Amerikalılar Filistin halkının haklarını hiçe saydı. İran halkınca da bu anlaşma Filistin ülküsünün unutulması demektir. İran hükümeti, kutsal Kudüs'ün özgür bırakılmasına kadar Filistin hükümeti ve halkının yanında saf tutacak' diye belirtti.

İran ve ABD arabuluculuk yapılan durumda değildir

Hindistan'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya rağbet gösterdiği yönündeki haberlere de işaret eden Musevi, 'İran ve ABD arasındaki durum, arabuluculuk yapılacak durum değildir. ABD, İran'a karşı hasmane ve vehim dolu bir tutum sergilemkte ve bunu dile getirmekten bile sakınmamaktadır. Diğer ülkelerin iyi niyetlerine ve çabalarına saygı duymakla birlikte, tansiyonun kökünün ABD rejimi yetkililerinin yaklaşım ve açıklamarında olduğunu belirtmek isteriz' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü Musevi ayrıca Dışişleri Bakanı Zarif'in engellemeler çıkartılmaması durumunda Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak konuşma yapacağını söyledi.