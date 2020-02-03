3 Şub 2020 14:09
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News Code: 83658584
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Genelkurmay Başkan Yardımcısı:

İslam Devrimi'nin mesajı barış, dostluk ve yüksek insani değerlerdir

İslam Devrimi'nin mesajı barış, dostluk ve yüksek insani değerlerdir

Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, İslam Devrimi'nin mesajının barış, dostluk ve yüksek insani değerler olduğunu belirterek, Silahlı Kuvvetler'in ve Ordu'nun dost ülkelerin orduları ile savunma alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fecr On Günü kutlamalarının ikinci günü, yabancı ülkelerin İran'daki askeri ataşeleri, Genelkurmay Başkanlığı'nca düzenlenen törene katıldı. Törene İran Ordusu'nun üst düzey komutanları ve subayları da katıldı.

Amiral Seyyari bu törende yaptığı açıklamada, ‘İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin diğer ekonomik sektörleri ile birlikte, 40 yıldan uzun bir süredir ciddi yaptırımlara karşı direnmiş ve Irak Baas rejimi ile sekiz yıllık bir savaşın değerli deneyimi sayesinde, bölgenin güvenliğini korumak için iktidar ve iç yeteneklere güvenmektedir. Herhangi bir düşman eylemine güçlü bir şekilde yanıt veririz’ dedi.

Amiral Seyyari ayrıca, ‘Bugün genel olarak dünya ve özellikle bölgemiz birçok güvenlik kriziyle karşı karşıyadır. Bunların ortadan kaldırılması ülkelerin tam işbirliğini gerektiriyor’ diye ekledi.

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