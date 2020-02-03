İran ve Türkiye kardeştir

İRNA muhabirine özel röportaj veren Demirtaş, 'İran ve Türkiye eskiden beri başta spor olmak üzere iyi ilişkilere sahipler ve bu yılki Fecr Halter Yarışmaları'na katılmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

Türkiye'nin Uluslararası Fecr Halter Yarışmaları'na iki halterci ile katıldığını ifade eden Demirtaş, Türk haltercilerden Bünyamin Sezer'in dünkü müsabakalarda iyi bir performans göstererek, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandığını açıkladı.

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 4 halterci ile mücadele edeceğinin altını çizen Türk antrenör, Türkiye'nin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'ya işaret ederek, 'Süleymanoğlu'nun elde ettiği başarıları tekrar başka bir haltercinin elde etmesi mümkün gibi gözükmüyor, ancak Türkiye'de bütün çabamız, diğer haltercilerimizin Süleymanoğlu'nun adını dünya sahnesinde canlı tutmayı başarmalıdır' diye konuştu.

Reşt'te düzenlenen Uluslararası Namcu Fecr Halter Yarışmaları'nın ev sahipliği koşullarının iyi olduğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, Gilan ili ve Reşt'e bir kez daha gelmk istediklerini kaydetti.

5. Uluslararası Namcu Halter Yarışamaları 13 ülkeden 34 haltercinin katılımı ile dün akşam Gilan ilinin merkezi Reşt'teki 6 bin kişilik spor kompleksinde başladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu sayılan bu yarışmalarda İran'ın yanı sıra Türkiye, Moğolistan, Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 12 ülke haltercisi madalya kazanmak ve Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmak için mücadele edecek. Halterciler 61, 67, 73, 81, 96, 109 ve +109 kg'de mücadele edecek. Yarışmalar 3 gün sürecek.