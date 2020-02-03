İran'da kansere yakalanma oranı, küresel ortalamanın altında

4 Şubat Dünya Kanserle Mücadele Günü olarak insanlara kanser bilincini, nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini artırmak için her yıl çeşitli etkinliklerle anılır ve raştırmacılar, sağlık uzmanları, hastalar, siyasiler, ve zanaatkârları kanserle mücadele konusunda koordine etmeyi hedeflemketedir. İran'da 28 Ocak - 4 Şubat tarihleri ​ni kapsayan hafta, Kanserle Mücadele Haftası olarak adlandırılmıştır.

2019'dan 2021'e kadar düzenlenen kampanyanın sloganı “Ben varım ve olacağım” olarak seçilmiştir. Bu slogan kişisel bağlılığı destekler ve kişisel davranışların kanser hastalarının geleceği üzerindeki etkisini yansıtır.

İran'da kanser vakaları ile ilgili son rapora göre, yılda yaklaşık 118 bin yeni kanser vakası meydana geliyor. Bunların %53'ü erkeklerde, %47'si ise kadınlarda görülmektedir.

Erkeklerde en sık görülen kanserler mide, deri (cilt), prostat, kalın bağırsak ve mesane; kadınlarda meme, kalın bağırsak, tiroid, deri (cilt) ve mide, her iki cinste ise meme, prostat, kalın bağırsak, deri ve mide kanseridir.