Suudi Arabistan, İran'ın Cidde Toplantısı'na katılmasını engelledi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenmesi planlanan İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Yüzyılın Anlaşması konulu toplantısına İran heyetinin katılmasını engellemesine ilişkin açıklamada bulunan Musevi, 'ABD Başkanı'nın Siyonist plan olan 'Yüzyılın Anlaşması' isimli sözde barış planını açıklamasından sonra Filistin Özerk Yönetimi'nin önerisi ve İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin daveti üzerine, 3 Şubat günü bu örgüte üye ülkelerin Cidde'de dışişleri bakanları düzeyinde Yüzyılın Anlaşması'nı ele alacağı olağanüstü bir toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı' dedi.

Musevi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin bu örgüte üye aktif ülkelerden biri olan İran'ı Cidde toplantısına davet etmesine rağmen Suudi Arabistan, bu uluslararası kuruma ev sahipliği yapan ülke olarak belirtilen taahhütlerini çiğneyerek ve bu tür örgütlerde tüm üye ülkelerin özgürce ve sınırsız katılımı gibi geçerli açık kuralları yok sayarak, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlığındaki İran heyetine vize vermekten kaçınmıştır.

İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Genel Merkezi Cidde'de düzenlenen toplantılarına İran gibi bazı üye ülkelerin heyetlerinin katılımının önlenmesi süreci, son aylarda Suudi Arabistan yönetimi tarafından şiddetlenmiştir.

Suudi Arabistan'ın bu yaklaşımı bazı üye ülkeler tarafından bu ülkenin bu uluslararası örgüte ev sahipliği yapmayı kötüye kullandığı ve kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bir araca dönüştürdüğü gibi suçlamaların yöneltilmesine neden olmuştur.

İran İslam Cumhuriyeti, İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Genel Merkezi'ne resmi itiraz notu göndermenin yanı sıra Suudi Arabistan'ın bu örgütün faaliyetlerini aksatmasına ve üye ülkelerin toplantılara özgür katılımı konusunda sınırlama ve sıkıntılar yaşattığı için bu ülkenin İslam İş Birliği Teşkilatı'na ev sahipliği yapmaya devam etmesinin ciddi kuşkularla karşılaştığını bildirmektedir.'