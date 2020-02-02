2 Şub 2020 20:18
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Zarif ve Çavuşoğlu yaptıkları telefon görüşmesinde;

İslam dünyasının Filistin'in satılmasına karşı kararlı bir tavır alması gerektiğini vurguladı

İslam dünyasının Filistin'in satılmasına karşı kararlı bir tavır alması gerektiğini vurguladı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslam dünyasının Filistin'ın satışı karşısında kesin ve belirleyici bir tavır alması gerektiğini vurguladı.

 Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde, İslam dünyasının Filistin'in satılması karşısında kesin ve kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Zarif ve Çavuşoğlu'nun ayrıca İslam dünyasındaki son gelişmeleri ve özellikle Filistin ile sözde "Yüzyılın Anlaşması" adlı projeyi ele aldıkları ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tüm Yahudi yerleşim birimleri de İsrail toprağı olarak kabul edilmektedir.

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