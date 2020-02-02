Başkanımıza yönelik yaptırım uygulanması, ülkenin bilimsel gelişmesine yaptırım uygulamak demektir

İran Atom Enerjisi Kurumu twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine almanın uluslararası müzakereler ile bilimsel gelişmeye ambargo uygulandığı anlamı taşıdığını yazdı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi perşembe günü bir açıklama yayınlanarak, Salihi'yi ikincil yaptırımlar listesine aldıklarını duyurmuştu. Bu yeni yaptırımlara göre, bu listedeki kişilerin ABD sınırlarının içerisinde bulunan gayrimenkul ve nakit mallarına el konulacak ve Amerikan vatandaşlarının da bunlarla herhangi bir anlaşma yapmasına izin verilmeyecek.

ABD zaten daha önce Dışişleri Bakanı Zarif de dahil olmak üzere birçok ekonomik ve yasal yetkili ve gerçek kişişleri, ekonomik terörizme maruz bıraktı.

İran Atom Enerjisi Kurumu daha önce twiitte hesabında, ‘ABD'nin akılsız hareketinin örgütün faaliyetleri ve barışçıl nükleer politikalar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak‘ açıklamasında bulunmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de Başkan Ali Ekber Salihi'nin yaptırım listesine eklenmesinin ABD’nin umutsuz ve değersiz politik bir oyunu olduğuna vurgu yaptı.