Allavi'nin Irak'ın yeni başbakanı olarak seçilmesine sıcak bakıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ta yeni başbakanın göreve gelmesine değinen Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın bağımsızlık, milli egemenlik, toprak bütünlüğü ve demokratik yapısının güçlenmesini desteklerinin devamında ve Irak halkının Amerikan askerlerinin bu ülkeden çıkmasına dönük talepleri çerçevesinde, Allavi'nin yeni başbakan olmasına sıcak bakıyor' diue konuştu.

Irak'ta yeni başbakana görev boyunca başarılar diledğini ifade eden Musevi, 'Umarız Irak'ta yeni hükümetin göreve gelmesi ile bu halkın ve dini mercilerin istikrarlı ve önemli bölgesel konuma sahip bir Irak arzuları gerçekleşir' diye belirtti.

İran'ın kardeş ve dost ülke Irak'taki kritik koşulları dikkate alarak tüm imkanlarını bu ülkenin sorunları atlatması yolunda sunmaya hazır olduğunu dile getiren Musevi, Irak'a verdiği desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye verdi.

Allavi, Cumhurbaşkanının, yeni hükümeti kurması için verdiği görevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.

Açıklamasında göstericilere de seslenen Allavi, şunları kaydetti:

"Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede başarıya ulaşana, ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle paylaşacağım. Vatan için sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir."

Cumhurbaşkanından görevi alan Allavi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Muhammed Tevfik Allavi kimdir?

Bağdat doğumlu Iraklı siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi, 2003'ten sonra milletvekili seçilmişti. Allavi ayrıca eski Başbakan Nuri el-Maliki hükümetinde iki dönem İletişim Bakanlığı yapmıştı.

Allavi, genç yaşta üyesi olduğu Şii İslami Dava Partisi'nden daha sonra ayrılmıştı. 2003 sonrası seçimlere İyad Allavi liderliğindeki koalisyonla katılarak, milletvekili seçilmişti.