Ülke içinde 9 sanayi kolunda 1.1 milyar avronun yurt dışına çıkışı engellendi

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerli yapım hareketi doğrultusunda sanayi alanında tam bağımsızlığa ulaşmak için uygulanan projeler, tam hızı ile uygulanmaya devam etmektedir.

Ülke dışına çıkmasının engellendiği dözivler sektör bazında ele alındığında, otomotiv sanayi 275 milyon avro, 118 milyon telekomünikasyon, elektrik ve elektronik, 680 milyon avro çelik ve bakır sanayi ve 92 milyon avro petrol, doğalgaz ve petrokimya sektöründe yurt içinde kalmıştır.

Bu sektörlerde 200'den fazla teçhizat ve ekipmanın ülke içinde üretildiği belirtilen açıklamada, otomotiv ve motosikletin payının 99 parça, elektrik ve elektronik sektörünün payının 54 ve petrokimya alanının 16 parça olduğu ifade edilirken, bakır sanayinde 18 parça ve çelik alanında 5 ürün ve 1 üretim hattı ülke içinde üretilmektedir.