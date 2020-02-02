İran'ın güç unsurlarından nükleer sanayi

Meşhed'de düzenlenen 52. İran Nükleer Sanayi Kazanımları Fuarı Açılış Töreni'nde konuşan Zarean, 'Nükleer Anlaşma öncesinde araştırma alanında 5 tür santrifüje sahiptik, ancak halihazırda İran bilimi ile üretilen 16 kuşak santrifüj teknolojisini elimizde bulundurarak, Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda Buşher Nükleer Santrali için 27 ton zenginleştirilmiş uranyumun üretimi için yeterlidir' dedi.

İsfahan UCF tesislerinin Nükleer Anlaşma öncesinde 9 yıl kadar yarı aktif olduğuna dikkati çeken iranlı yetkili, 'Bu yıl bu tesisin tüm altyapısı yenilendi ve ülkemiz, nükleer yakıt türlerinin tasarımı ve üretimi konusunda İranlı uzmanların çalışmaları sayesinde dünyanın 5 ülkesi arasına girmeyi başardı' diye konuştu.

Elde ettikleri kazanımalrın bir kısmını gelecek yıl kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Ali Asger Zarean, 'Uranyum üretimimiz şimdi günlük 10 kilogram seviyesindedir. Oysa Nükleer Anlaşma'dan önce günlü yüzde 5'in altında 7.5 kilogram uranyum üretiyorduk' açıklamasında bulundu.

Erak Ağır Su Reaktörü'nün İran'ın ilk ve tek ağır su reaktörü üreten tesisi olduğuna değinen Zarean, 'Barışçıl nükleer enerjinin elde edilmesi için bu tesis büyük büyük rol oynamış. 2003 yılında faaliyete başlayan söz konusu tesis, ilk başta 7 sonraki yıllarda 16 ve halihazırda 20 ton üretim yapmaktadır' diye ekledi.