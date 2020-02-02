Merkezi ilinden 80 ülkeye ihracat yapılmaktadır

İRNA muhabirine açıklşamalarda bulunan İsmail Hüseyni, Haziran 2019'a kadar Merkezi ilinden yapılan ihracat pazarlarının sayısının 58 ülke olduğunu ,ambargo ve zorluklara rağmen geçtiğimiz 8 ay boyunca 22 ülkenin daha ihracat pazarlarına eklendiğini ifade etti.

1 milyon 545 bin 638 ton ağırlığında 840 milyon 53 bin 940 dolar değerinde malın ihracat olarak yurt dışına ihra edildiğine işaret eden Hüseyni, 'İhracat miktarı ağrılık ve değer bağlamında sırasıyla %24 ve %1.5 artış gösterdi' dedi.

Yurt dışına yapılan ihracat mallarının genellikle hidrokarbonlar, külçe, inşaat demiri, ağır polietilen, meyve suyu, hafif polietilen, tiner, cam, billur ve polipropilen gibi oluşturduğu açıklandı.

Hüseyni ayrıca bu dönemde 156 bin 522 ton ağırlığında 40 milyon dolar değerinde Merkezi iline ithalat yapıldığını ifade etti.

Merkezi Gürmük İl Genel Müdürü Hüseyni Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 55 ülkeden ithalat yapıldığını söyledi.

1 milyon 414 bin nüfusu ile Merkezi ili, başkent Tahran'ın güneybatısında yer almakta ve İran'ın en büyük sanayi ve ekonomi merkezlerindne biridir.