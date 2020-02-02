2 Şub 2020 16:32
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News Code: 83657172
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İran, Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edecek

İran, Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edecek

Tahran, İRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mahmud Mehdizade, ’İran ve Suriye arasında imzalanan anlaşmalar çerçevresinde Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edeceğiz. Özel inşaatçılarımız ülkenin çeşitli şehirlerinde konutlar yapmaya başlayabilir’ dedi.

Mehdizade yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı ile Suriye Toplu Konut Bakanlığı arasında son birkaç hafta içinde imzalandığını söyledi.

Mehdizade'nin ifade ettiğine göre iki ülke arasında üç kamu şirketi, toplu konut inşaatı, altyapı ve ulaşım, yol, mühendislik, danışmanlık ve araştırma alanlarında gereken hazırlıkları yaparak ekonomik faaliyete başlayacaklar.

Mehdizade İran hükümetinin bu projede her hangi bir yatırım yapmadığını ve sadece özel sektörün bu projede faaliyet yürütedeğini sözlerine ekledi.

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