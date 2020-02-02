İran, Suriye’de 30 binden fazla konut inşa edecek

Mehdizade yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı ile Suriye Toplu Konut Bakanlığı arasında son birkaç hafta içinde imzalandığını söyledi.

Mehdizade'nin ifade ettiğine göre iki ülke arasında üç kamu şirketi, toplu konut inşaatı, altyapı ve ulaşım, yol, mühendislik, danışmanlık ve araştırma alanlarında gereken hazırlıkları yaparak ekonomik faaliyete başlayacaklar.

Mehdizade İran hükümetinin bu projede her hangi bir yatırım yapmadığını ve sadece özel sektörün bu projede faaliyet yürütedeğini sözlerine ekledi.