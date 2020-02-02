2 Şub 2020 11:38
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News Code: 83656908
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İranlı Zerdüştiler İslam Devrimi'nin zaferini kutladı

İranlı Zerdüştiler İslam Devrimi'nin zaferini kutladı

Yezd, İRNA- Zerdüştiler Yezd'deki ateşgahlarında, İran İslam Cumhuriyeti'nin 41. zafer yıldönümünü kutlamak için görkemli bir tören düzenledi.

Zerdüştiler, İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için her yıl Fecr On Günü olarak bilinen on gün içinde (1-11 Şubat 2020) birçok tören düzenliyorlar.

Zerdüştiler ayrıca İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla düzenlenen yürüyüşlere geniş kapsamlı katılım göstermektedir.

Yezd ilinde yaklaşık 6 bin Zerdüşti vatandaş yaşıyor. İranlı Zerdüştilerin İslam Şura Meclisi'nde 1 temsilcileri mevcut.

İmam Humeyni 1 Şubat 1979 günü 15 yıl sürgünden sonra vatana döndü. 10 gün sonra ise İslam Devrimi zafere ulaşarak saltanat rejimi yerine İslam Cumhuriyeti kuruldu ve ülkenin 2500 yıllık monarşisine son verildi.

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