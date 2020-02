İranlı Zerdüştiler İslam Devrimi'nin zaferini kutladı

Zerdüştiler, İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için her yıl Fecr On Günü olarak bilinen on gün içinde (1-11 Şubat 2020) birçok tören düzenliyorlar.

Zerdüştiler ayrıca İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla düzenlenen yürüyüşlere geniş kapsamlı katılım göstermektedir.

Yezd ilinde yaklaşık 6 bin Zerdüşti vatandaş yaşıyor. İranlı Zerdüştilerin İslam Şura Meclisi'nde 1 temsilcileri mevcut.

İmam Humeyni 1 Şubat 1979 günü 15 yıl sürgünden sonra vatana döndü. 10 gün sonra ise İslam Devrimi zafere ulaşarak saltanat rejimi yerine İslam Cumhuriyeti kuruldu ve ülkenin 2500 yıllık monarşisine son verildi.