İranlı Zerdüştiler İslam Devrimi'nin zaferini kutladı

Zerdüştiler, İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için her yıl Fecr On Günü olarak bilinen on gün içinde (1-11 Şubat 2020) birçok tören düzenliyorlar.
Zerdüştiler ayrıca İslam Devrimi'nin zaferi dolayısıyla düzenlenen yürüyüşlere geniş kapsamlı katılım göstermektedir.
Yezd ilinde yaklaşık 6 bin Zerdüşti vatandaş yaşıyor. İranlı Zerdüştilerin İslam Şura Meclisi'nde 1 temsilcileri mevcut.
İmam Humeyni 1 Şubat 1979 günü 15 yıl sürgünden sonra vatana döndü. 10 gün sonra ise İslam Devrimi zafere ulaşarak saltanat rejimi yerine İslam Cumhuriyeti kuruldu ve ülkenin 2500 yıllık monarşisine son verildi.
yorumunuz