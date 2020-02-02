Kudüs Gücü Komutanı General Kaani, İslami Cihat ve Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü

Filistin el-Yavm haber portalından yayınlanan habere göre, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri en-Nahale ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkının tarihi haklarını yok sayan komplolarına ve ABD'nin duyurduğ*u 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadelede Filistin halkının yanında saf tutmuştur' dedi.

İran'ın Şehit General Süleymani'nin şehit düşmesinden sonra Filistin Direniş Güçleriş'ne yönelik politikasında her hangi bir değişikliğin yaşanmadığını ifade eden General Kaani, Amerikalıların Yüzyılın Anlaşması'nı ilan etmek için General Süleymani'yi şehit ettiklerini kaydetti.

İslami Cihat Harekeri Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Filistin meselesine verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin halkı ve Direniş Cephesi'nin ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı ve Filistinlilerin tarihi haklarını ortadan kaldırmaya çalışan tüm komploları boşa çıkaracaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de telefon görüşmesi yapan General Kaani, İran'ın Yüzyıln Anlaşması'na karşı duruşunu dile getirdi.

İran'ın Şehit General Süleymani'nin yolunu takip ederek Filistin halkı ve direnişini kollamaya devam edeceğini bildiren General Kaani, Trump'ın sözde barış projesine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde plan çerçevesinde, Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edilerek şu ana kadar tüm Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail toprağı olarak kabul edilmektedir.