Uluslararası Namcu Halter Yarışamaları'na 13 ülkeden 34 sporcu katılacak

İRNA muhabirine röportaj veren İbrahimi, 5. Uluslararası Namcu Halter Yarışmaları'nın 2 Şubat günü Reşt 6 bin kişilik spor kompleksinde başlayacağını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu sayılan bu yarışmalarda İran'ın yanı sıra Türkiye, Moğolistan, Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 12 ülke haltercisinin mücadele edeceğini ifade eden İbrahimi, haltercilerin 61, 67, 73, 81, 96, 109 ve +109 kg'de mücadele edeceğini belirtti.

Bu yılki yarışmaların Olimpiyat Oyunları'nın elemesi olduğu için önem atfettiğini kaydeden İbrahimi, yarışmaların 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.