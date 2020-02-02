İran'da ilk kez endüstriyel enzim üretildi

Tose Bonda Feraver Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halaç Babayi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Şirketimiz, ülkemizde ilk defa endüstriyel enzim üreterek, bir ilke imza attı' dedi.

Bu ürünün üretilmesi ile stratetik ürünlerin yurt dışından ithal edilmesinin önlenmesi açısından büyük adım atıldığını kaydeden Halaç Babayi, İnovasyon ve Gelişim Fonu'ndan şimdiye kadar 11 milyar 300 milyon Tümen kredi aldıklarını ve diğer bir ürün için de 15 milyar Tümen almayı düşündüklerini ifade etti.

Ürettikleri endüstriyel enzim hakkında bilgi veren Halaç Babayi, 'Bu teknoloji ile enzimler, sıvı, pudra ve diğer biçimler alabilir' diye belirtti.

Ürettikleri ürünlerin nitelik ve nicelik açısından çeşitli standartlar kazandığının altını çizen Tose Bondar Feraver Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halaç Babayi, 'Geçtiğimiz 6 aydan beri uluslararası standartları elde etmek için çalışmalarızı sıkılaştırdık ve yılsonuna kadar ürünlerimizi ihraç etmeye başlamayı düşünüyoruz. Üürnlerimiz için çeşitli pazarların olduğunu bişliyoru' diye kaydetti.