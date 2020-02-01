İran ihracat rekorunu kırdı

Batı Azerbaycan'da bir toplantıda konuşan Müderris Hiyabani, İran'ın halihazırda 100 ülkeye ihracat yaparak, bunun güçlü bir ihracatçı olduğu anlamına geldiğini dile getirdi.

Bu yılki ihracatın tüm ambargolara rağmen bu miktar olmasının bir mucize olduğunu ifade eden Müderis Hiyabani, halihazırda 4500 kalemi ihraç ettiklerini ve çeşitli ülkelere ihracat yaptıklarını kaydetti.

İran'ın tüm ambargolara rağmen ekonomisinin güçlendiğinin altını çizen Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Müderris Hiyabani, 1600 kalem ürünün ülkeyi ithalatının yasak olduğunu ve bunun yabancı üretici karşısında yerli üreticinin koruma altına alındığı anlamını taşıdığını ifade etti.