Bölgeye istikrar ve huzurun gelmesine sıcak bakıyoruz

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Mahmud Adnan ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, General Süleymani'nin ABD hükümeti tarafından terör edildiğine işaret ederek, 'Şehit General Süleymani, Suriye halkı ve hükümeti ile birlikte terörle mücadelede parlak bir geçmiş bırakarak Suriye'nin terörden kurutlmasına zemin yarattı' diye konuştu.

Suriyeli yetkililerin General Süleymani'nin anma törenine katılmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye'ye verdiği kapsamlı desteğin altını çizerek, 'Suriye'nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğinin korunması ve bölgeye istikrar ve huzurun gelmesine katkı sağlayan her adım ve girişime sıcak bakıyoruz' açıklamasında bulundu.

İdlib'de terör örgütlerinin konuşlanması sonucu ortaya çıkan krizin bir an önce son bulmasını umduklarını kaydeden İranlı yetkili, 'Bu ilin egemenliğinin Suriye merkezi yönetimine geçmesini bekliyoruz' diye ekledi.

İran siyasi ve uluslararası meydanlarda her daim zafere ulaşmıştır

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Mahmud Adnan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Kuşkusuz bölgedeki Direniş Cephesi'nin gücü, General Süleymani'nin şehit düşmesinden sonra azalmayacak ve İran her zaman krizleri fırsata dönüştürme konusunda başarılı olduğunu kanıtlamıştır' dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin önemli ve yapıcı rolüne değinen Adnan, İran'ın sorunlara karşı direndiğini ve her zaman siyasi ve uluslararası arsalarda zafer kazandığını bildirdi.