1 Şub 2020 18:55
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News Code: 83656213
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Yezd ilinde 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Yezd ilinde 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Yezd, İRNA- Yezd Polis Teşkilatı İl Komutanı General Muhammedrıza Mirhaydari, il genelinde yapılan kontrollerde 5 araçtan 1022 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucu maddelerinin yanı sıra 5 sanığın da göz altına alınarak adliyeye sevk edildiğini belirten General Mirhaydari, sanıkalrın el konulan uyuşturucu maddelerini güney ve doğu illerinden Tahran ve kuzeydeki illere götürmek istediklerini söyledi.

Yılbadından bu yana Yezd ilinde 28 ton civarında uyuşturucu maddeye el konmuştur.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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