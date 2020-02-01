Yezd ilinde 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddelerinin yanı sıra 5 sanığın da göz altına alınarak adliyeye sevk edildiğini belirten General Mirhaydari, sanıkalrın el konulan uyuşturucu maddelerini güney ve doğu illerinden Tahran ve kuzeydeki illere götürmek istediklerini söyledi.

Yılbadından bu yana Yezd ilinde 28 ton civarında uyuşturucu maddeye el konmuştur.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.