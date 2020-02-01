İranlı sporcular, Asya Bisiklet Şampiyonası'nın finaline yükseldi

Bugün Tayland'da başlayan Asya Bisiklet Şampiyonası'nda Downhill kategorisinde yarışan Hüseyin Zencaniyan ve Taha Kabili, 17 sporcu ile rekabette başarılı olarak, final aşamasına katılmaya hak kazandı.

Zencaniyan ve Kabili sırasıyla 4. ve 9. oldu. Final yarışmaları yarın akşam düzenlenecek.

İran Milli Bisiklet Takımı'nda Zencaniyan ile Kabili'nin yanı sıra Ali Lebib, Ali Zöhrabzade, Muhammedhüseyin İskenderi, Ferzad Hudayari, Feranek Pertev Azer, Feraz Şükri ve Mehsa Maviz yer almaktadır.

Asya Bisiklet Şampiyonası 5 Şubat tarihine kadar devam edecek.