Avustralya hükümeti, İran Milli Cimnastik Takımı üyelerine vize verme konusunda sıkıntı yarattı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu sayılan Melbourne Dünya Cimnastik Kupası'na katılmak isteyen ve Said Rıza Keyha, Abdullah Camii ve Mehdi Ahmed Küheni'den oluşan Millilerimiz Avustralya hükümeti, vize verme konusunda zorluklar çıkarttığı ifade edildi.

Avustralya, İran Milli Cimnastik Takımı üyelerine vize vermeyeceğini duyurdu.

Bunun üzerine Cimnastik Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Dünya Cimnastik Federasyonu ile iletişime geçerek, sorunun çözülmesini istedi.