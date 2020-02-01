Tahran Ermenileri, İmam Humeyni'ye saygı duruşunda bulundu

1 Şubat Fecr On Günü ve İmam Humeyni'nin 1 Şubat 1979 günü İran'a 15 yıl sürgünden sonra dönmesini kutlayan Ermeni vatandaşlar, İmam Humeyni'ye saygı duruşunda bulunarak kiliselerdeki çanları çaldı.

Her yıl olduğu gibi yu yıl da İmam Humeyni Türbesi'nde asker ve sivil yetkililer ile halkın geniş katılımıyla 1 Şubat İmam Humeyni'nin İran'a dönüşü düzenlenen törenlerle kutlandı.

İslam dışındaki semavi dinlere mensup kişiler ve özellikle Ermeni vatandaşlar da İmam Humeyni'ye saygı duruşunda bulunarak kendisini andı.

Tahran Ermeni Patrikhanesi üyeleri, Tahran Ermenileri kurum ve örgütleri ile Ermeni kulüp ve dernekleri temsilcileri, İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.