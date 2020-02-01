İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belirlendi

Dünya Voleybol Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karşılaşacak takımların gruplarını açıkladı. Bu açıklamaya göre, Millilerimiz A grubunda Japonya, Polonya, İtalya, Kanada ve Venezuela ile rekabet edecek.

B Grubunda ise Brezilya, ABD, Rusya, Arjantin, Fransa ve Tunus karşı karşıya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda eleme turu sonucu her gruptan 4 takım, çeyrek finale yükselecek. Bu etaptaki kazanan takımlar da yarı final maçlarına katılacak.

İran'ın grubundan çıkarak ikinci etaba yükselmesi muhtemel gibi görünüyor.

32. Olimpiyat Oyunları, Haziran 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.