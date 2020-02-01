İstanbul'da İslam Devrimi'nin zaferi nedeniyle İran Kültür Haftası düzenlenecek

AA'da yer alan habere göre, İran Kültür Hastafı etkinlikleri kapsamında İran'dan el sanayları alanında faaliyet gösteren sanatçılar, ürünlerini görücüye çıkaracak.

İran İstanbul Bakonsolosluğu Kültür Ataşesi Kuruş Muktediri, düzenlenecek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'İran el sanatlarının tanıtımı amacıyla yapılacak bu etkinlik çerçevesinde İranlı sanatçılar, ürünlerini gözler önüne sererek, İran kültür ve sanatından bir parçayı ziyaretçilerin beğenisine sunacak' dedi.

Ayrıca etkinlik bağlamında İranl sanatçılar tarafından çalıştayların yapılması ve Türkçe altyazılı İran filmlerinin seyirci ile buluşması öngörülmektedir.

Geçtiğimiz günlerde yine İstanbul'da İran sineması, düzenlenen etkinlikle ele alınmıştı.

Faysal Soysal ve İranlı yönetmen Ebülhasan Davudi'nin katılımıyla İstanbul'daki İran Film Günleri programı çerçevesinde düzenlenen İran ve Türkiye Sinmeması konulu panelde, iki ülkede sinemasında yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Beyoğlu Akademisi'nde İran'ın İstanbul Başkonoslosluğu Kültür Ataşeliği'nin iş birliği ile düzenlenen panelde İranlı ünlü yönetmen Davudi yaptığı konuşmada, 'İslami Devrim öncesi sinemada sansür uygylandığı için sinema çalışanları ve yapımcılar sorunlarla karşı karşı kaldı' dedi.

Son dönemde İran'la ortak bir yapıma imza atan Faysal Soysal da panelde yaptığı açıklamada, Türk sinbeması ile ilgili görüşlerini paylaştıç

Mecid Mecidi ve Abbas Kiyarüstemi'nin dünyada insandan yeni yanım sunmakla tanındığını dile getiren Soysal, 'Onlar gündelik hayattan ziyade insani davranışara önem veriyor. Türkiye'de ise ekonomi faktörü her şeyin başını çekiyor. Bu nedenle çekilen filmlerin birçoğu popüler kültür çerçevesinde yapılmaktadır' diye konuştu. Bu durumun değişmesini umuyoruz.'

27 Ocak günü İstiklal Caddesindeki Beyoğlu Akademis'nde başlayan İran Film Günler programı bugün sona erecek.

Ücretsiz etkinlikte, son dönemin ödüllü ve İran'da büyük gişe başarısı yakalamış 9 film seyirci ile buluştu.

Programda İranlı yönetmen ve senarist Rıza Mirkerimi'nin "Bugün", Behruz Efhaemi'nin "Azer, Şahduht, Perviz ve Diğerleri", Kemal Tebrizi'nin "Hayalin Tatlı Tadı", İbrahim Hatemikiya'nin "Koruma", Hasan Berzide'nin "Mezar Şerif", Ebülhasan Davudi'nin "Deli Yüz", Nargiz Abyar'ın "Künye 143", Kiyumers Purahmedi'nin "Ayakkabılarım Nerede?" ve Davud Bidel'in "Bir Zamanlar Aşk ve İhanet" filmleri seyircilerin beğenisine sunuldu.