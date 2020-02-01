İran su ve kanalizasyon sanayiinde kendine yetrer duruma yaklaşmıştır

Türkiye'nin de katıldığı Meşhed'de düzenlenen 13. Uluslararası Su ve Kanalizasyon Sanayi Fuarı sırasında İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Takizade, 'Halihazırda ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm su ve kanalizasyon araç ve gereçleri, ülke içinde yerli imkanlarla üretilmekte ve bu alanlarda yurt dışına bağüımlı değiliz' dedi.

Daha önce büyük ve ağır pompaların tedarik edilmesi açısından sorunlar yaşadıklarına dikati çeken İranlı yetkili, bu ekipmanların da yerli imkanlarla zaman içinde yapılması ile yurt dışına bağımlılığın ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Meşhed'de düzenlenen 13. Uluslararası Su ve Kanalizasyon Sanayi Fuarı'na ilginin yoğun olduğunu dile getiren Takizade, 'Üreticiler, su ve tarım sektörünün ihtiyaçlarının ülke içinden temin edilmesi içni kararlılıklarını ortaya koymuşlar' diye belirtti.

29 Ocak günü Meşhed'de başlayan 13. Uluslararası Su ve Kanalizasyon Sanayi Fuarı ile 15. Uluslararası Tarım Fuarı, 2 Şubat'a kadar faaliyetine devam edecek.

Fuara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Çin, Güney Kore, Japonya, İtalya, Malezya ve diğer ülkelerin yanı sıra 205 yerli şirket de katıldı.