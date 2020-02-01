Şehit General Süleymani seveninin gözaltına alınması Londra'da protesto edildi

Kosova hükümetinin bu eylemini kınayan vw 'İnsan haklarına saygı duyun' gibi pankartla taşıyan protestocular, ABD Başkanı Trump ve müttefik devletlerine karşı da sloganlar attı.

Kosova polisi, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD karşıtı açıklamalarda bulunan kadını gözaltına aldı.

Kosova polisi, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine ABD karşıtı açıklamalarda bulunan İkballe Berisha Huduti'yi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı polis birimlerinin, yetkili adli organların emriyle şüpheli bir mekana operasyon düzenleyerek yakaladığı İslami bir vakfın başkanı İkballe Berisha Huduti'ye 48 saatlik gözaltı cezası verildi.

Huduti, öldürülen İranlı generalin asla ölmeyeceğini söyleyerek ABD ve İsrail karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Huduti, "Bu cinayet karşısında intikam almak bir görevdir" ifadesini kullanmıştı.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İngiltere hükümeti, ABD'nin bu eylemini desteklemesine onun yasal olduğunu onaylamamıştır. İngiliz halkı da General Süleymani'nin şehadetini düzenledikelri protestolarla protesto etmiştir.