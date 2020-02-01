Güney Pars Gaz Sahası 14. fazının son platformu da monte edildi

Güney Pars Gaz Sahası 14. Fazı Geliştirme Projesi Müdürü Muhammed Mehdi Tevessüli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, monte edilen platformun ağırlığının 2400 ton civarında olduğunu söyledi.

Yakın bir tarihte 14. fazdaki eklentilerin monte edilme işleminin başlayacağının altını çizen Tevessüli, 'Kengan kıyısının 105 kilometre uzaklığında yer alan bu platformun işe başlaması ile Güney Pars Gaz Sahası'ndan doğalgaz elde etme kapasitesi 14.2 milton metreküp artarak, günlük 56 milyon metreküpe artacak' dedi.

Belirlenen hedeflere göre, bu projenin tamamen faaliyete geçmesi durumunda günlük 50 milyon metreküp tatlı gaz, 75 bin varil gaz kondensatı, 400 ton kükürt, yıllık olarak ise 1 milyon ton sıvı gaz ve 1 milyon ton etan gazı işlenmesi bekleniyor.